Harouna Djibirin nätade i Angers förlust

Seger för Lens med 2–1 mot Angers

Lens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Avgörande målet kom i 76:e minuten.

Angers blev besegrade av Lens på hemmaplan i Ligue 1 herr, där matchen på söndagen slutade 1–2 (0–1).

Florian Thauvin bakom Lens avgörande

Lens gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom Florian Thauvin efter förarbete av Odsonne Edouard.

Det dröjde till den 74:e minuten innan Florian Thauvin ökade ledningen.

Harouna Djibirin reducerade för Angers i 76:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Angers.

Det här var Angers fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

Den 22 mars tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Bollaert-Delelis.

Nästa motstånd för Angers är Niza. Lagen möts söndag 7 december 15.00 på Allianz Rivera.

Angers–Lens 1–2 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa

Mål: 0–1 (45) Florian Thauvin (Odsonne Edouard), 0–2 (74) Florian Thauvin, 1–2 (76) Harouna Djibirin.

Varningar, Angers: Haris Belkebla. Lens: Ruben Aguilar.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Angers: 2-1-2

Lens: 4-0-1

Nästa match:

Angers: Nice, borta, 7 december