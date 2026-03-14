Heidenheim föll mot Eintracht Frankfurt borta

Heidenheim fick se sig besegrat av Eintracht Frankfurt borta i lördagens möte i Bundesliga. 1–0 (0–0) slutade matchen.

Arnaud Kalimuendo-Muinga blev matchhjälte efter 53 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Eintracht Frankfurt höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Eintracht Frankfurt har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Heidenheim har en oavgjord och fyra förluster och 5–11 i målskillnad.

Nästa motstånd för Heidenheim är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 21 mars 15.30 på Voith-Arena.

Eintracht Frankfurt–Heidenheim 1–0 (0–0)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 1–0 (53) Arnaud Kalimuendo-Muinga (Robin Koch).

Varningar, Eintracht Frankfurt: Robin Koch, Michael Zetterer. Heidenheim: Eren Dinkci, Niklas Dorsch.

