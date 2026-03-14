Heidenheim föll mot Eintracht Frankfurt borta
Heidenheim fick se sig besegrat av Eintracht Frankfurt borta i lördagens möte i Bundesliga. 1–0 (0–0) slutade matchen.
Arnaud Kalimuendo-Muinga blev matchhjälte efter 53 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Eintracht Frankfurt höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.
Mainz nästa för Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Heidenheim har en oavgjord och fyra förluster och 5–11 i målskillnad.
Eintracht Frankfurt–Heidenheim 1–0 (0–0)
Bundesliga, Deutsche Bank Park
Mål: 1–0 (53) Arnaud Kalimuendo-Muinga (Robin Koch).
Varningar, Eintracht Frankfurt: Robin Koch, Michael Zetterer. Heidenheim: Eren Dinkci, Niklas Dorsch.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Eintracht Frankfurt: 3-1-1
Heidenheim: 0-1-4
Nästa match:
Heidenheim: Bayer Leverkusen, hemma, 21 mars 15.30
