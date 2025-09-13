Helsingborg vann borta mot Vellinge

Helsingborg-seger med 4–0 mot Vellinge

Andra raka segern för Helsingborg

Helsingborgs åttonde seger

Helsingborg hade ledningen i halvtid mot Vellinge på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 4–0 i matchen i division 1 södra dam.

– Idag var Helsingborg numret större än oss. Vi kände dock att vi var med I matchen efter första halvlek trots underläge med 1–0. Med kraftig medvind i andra halvlek för vår del var känslan att vi kunde vända på matchen i andra halvlek men en bjudning från vår sida i början av andra halvlek kunde istället Helsingborg utöka sin ledning. Efter detta tryckte vi på för en reducering men med ett distansskott i mitten av andra halvlek stängde Helsingborg matchen med sitt tredje mål för dagen, kommenterade Vellinges huvudtränare Roger Nilsson efter matchen.

Vellinge–Helsingborg – mål för mål

Målgörare för Helsingborg var Cassandra Paulsson, Cornelia Rahmberg, Arna Thrainsdottir och Anna Thrane Ruud Hansen.

För Vellinge gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen, medan Helsingborg är på sjätte plats.

Lördag 20 september 13.00 spelar Vellinge borta mot Örgryte. Helsingborg möter Ifö Bromölla hemma på Olympia söndag 21 september 13.00.