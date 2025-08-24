Hertzöga knep segern mot Tyresö FF

Hertzöga-seger med 3–2 mot Tyresö FF

Seger nummer 8 för Hertzöga

Hertzöga nu sjunde, Tyresö FF på tolfte plats

Det blev seger för hemmalaget Hertzöga i matchen mot Tyresö FF på Ilanda IP. Laget vann söndagens match i division 1 mellersta dam med 3–2 (1–1).

– En match som präglades av kamp där vi tar vara på de chanser som dök upp, tyckte Hertzögas tränare Mikael Lönn, efter matchen.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Hertzöga, som nu har fem raka segrar.

Hertzöga–Tyresö FF – mål för mål

Målskyttarna som fixade segern för Hertzöga var Izabella Asplund, Elin Hedin och Rebecca Johnsson, medan målen för Tyresö FF gjordes av Sofie Andersson och Meja Frimmel.

Det här var Hertzögas sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Tyresö FF:s femte uddamålsförlust.

För Hertzöga gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen, medan Tyresö FF är på tolfte plats.

I nästa match, söndag 31 augusti, har Hertzöga Älvsjö AIK borta på Älvsjö IP 13.00, medan Tyresö FF spelar hemma mot Smedby 14.00.