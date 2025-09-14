Hountondji och Sinani heta när St Pauli besegrade Augsburg

St Pauli vann med 2–1 mot Augsburg

Danel Sinani matchvinnare för St Pauli

Andra raka segern för St Pauli

St Pauli vann mot Augsburg på Millerntor-Stadion på söndagen. Matchen i Bundesliga slutade 2–1 (1–1). Danel Sinani slog till efter 77 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

St Pauli–Augsburg – mål för mål

Gästerna Augsburg gjorde första målet. Fabian Rieder gjorde målet framspelad av Han-Noah Massengo, redan i 16:e minuten.

St Pauli kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken, genom Andreas Hountondji. Danel Sinani gjorde det matchavgörande målet i 77:e minuten. Sinani fullbordade därmed lagets vändning.

Förlusten var Augsburgs andra uddamålsförlust.

Det här betyder att St Pauli nu ligger på fjärde plats i tabellen, och Augsburg är på elfte plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 31 januari på WWK ARENA.

I nästa match möter St Pauli VfB Stuttgart borta på fredag 19 september 20.30. Augsburg möter Mainz lördag 20 september 15.30 hemma.

St Pauli–Augsburg 2–1 (1–1)

Bundesliga, Millerntor-Stadion

Mål: 0–1 (16) Fabian Rieder (Han-Noah Massengo), 1–1 (45) Andreas Hountondji, 2–1 (77) Danel Sinani.

Varningar, St Pauli: Arkadiusz Pyrka. Augsburg: Elvis Rexhbecaj, Chrislain Matsima, Elias Saad, Robin Fellhauer.

Nästa match:

St Pauli: VfB Stuttgart, borta, 19 september

Augsburg: FSV Mainz, hemma, 20 september