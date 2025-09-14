Hountondji och Sinani heta när St Pauli besegrade Augsburg
- St Pauli vann med 2–1 mot Augsburg
- Danel Sinani matchvinnare för St Pauli
- Andra raka segern för St Pauli
St Pauli vann mot Augsburg på Millerntor-Stadion på söndagen. Matchen i Bundesliga slutade 2–1 (1–1). Danel Sinani slog till efter 77 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.
St Pauli–Augsburg – mål för mål
Gästerna Augsburg gjorde första målet. Fabian Rieder gjorde målet framspelad av Han-Noah Massengo, redan i 16:e minuten.
St Pauli kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken, genom Andreas Hountondji. Danel Sinani gjorde det matchavgörande målet i 77:e minuten. Sinani fullbordade därmed lagets vändning.
Förlusten var Augsburgs andra uddamålsförlust.
Det här betyder att St Pauli nu ligger på fjärde plats i tabellen, och Augsburg är på elfte plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 31 januari på WWK ARENA.
I nästa match möter St Pauli VfB Stuttgart borta på fredag 19 september 20.30. Augsburg möter Mainz lördag 20 september 15.30 hemma.
St Pauli–Augsburg 2–1 (1–1)
Bundesliga, Millerntor-Stadion
Mål: 0–1 (16) Fabian Rieder (Han-Noah Massengo), 1–1 (45) Andreas Hountondji, 2–1 (77) Danel Sinani.
Varningar, St Pauli: Arkadiusz Pyrka. Augsburg: Elvis Rexhbecaj, Chrislain Matsima, Elias Saad, Robin Fellhauer.
Nästa match:
St Pauli: VfB Stuttgart, borta, 19 september
Augsburg: FSV Mainz, hemma, 20 september
