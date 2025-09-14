Husqvarna fortsätter vinna på hemmaplan – slog Degerfors med 3–0

Husqvarna-seger med 3–0 mot Degerfors

Husqvarnas nionde seger på de senaste tio matcherna

Ronja Lind med två mål för Husqvarna

Hemma på Vapenvallen är Husqvarna svårslaget just nu i division 1 mellersta dam. Åtta segrar i rad på hemmaplan har laget efter seger mot Degerfors. Matchen slutade 3–0 (1–0).

Degerfors tränare Thomas Bengtson tyckte så här om matchen:

– Vi mötte ett mycket kompetent Husqvarna som var fysiska och hade ett bättre boxspel. En rättvis seger för Husqvarna.

Husqvarnas Ronja Lind tvåmålsskytt

Ronja Lind gjorde två och Tilda Glemdal Bergkvist ett mål för Husqvarna.

Husqvarna har fyra segrar och en förlust och 20–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Degerfors har en oavgjord och fyra förluster och 3–14 i målskillnad.

Degerfors ligger på tionde plats i tabellen efter matchen, medan Husqvarna leder serien. Ett tapp för Degerfors som låg på sjätte plats så sent som den 15 augusti.

I nästa omgång har Husqvarna Lidköpings FK borta på Framnäs IP, lördag 20 september 15.00. Degerfors spelar hemma mot Tyresö FF söndag 21 september 15.00.