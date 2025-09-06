Husqvarna tog hem segern mot Oskarshamn på bortaplan

Husqvarna vann med 3–1 mot Oskarshamn

Simon Karlsson Adjei matchvinnare för Husqvarna

Sjätte raka förlusten för Oskarshamn

Husqvarna vann matchen borta mot Oskarshamn i Ettan södra herr på lördagen. 1–3 (0–2) slutade matchen.

Husqvarnas lagledare Kjell Jacobsson tyckte så här om matchen:

– Vi gjorde en stabil och bra match. Vi gör tre mål framåt men borde gjort minst 5–6 mål mtp alla chanser vi skapade. En odiskutabel vinst för vår del. Vi har tre vinster, fyra oavgjorda och 1 förlust på våra åtta senaste matcher och det är helt okej. Nu gäller det att fortsätta så här ända in i kaklet.

Resultatet innebär att Oskarshamn nu har sex förluster i rad.

Oskarshamn–Husqvarna – mål för mål

Husqvarna fick en bra start på matchen. Svante Svedin gjorde målet, redan i 20:e minuten.

Laget gjorde också 0–2 i 34:e minuten, genom Simon Karlsson Adjei. Direkt efter pausen ökade William Svefors Husqvarnas ledning.

Med en halvtimme kvar att spela fick Rasmus Cronvall träff på straff och reducerade åt Oskarshamn. Mer än så blev det dock inte för Oskarshamn.

För hemmalaget betyder resultatet 16:e och sista plats i tabellen. Husqvarna är på 14:e plats. Ett tapp för Oskarshamn som låg på tolfte plats så sent som den 8 augusti.

När lagen senast möttes vann Oskarshamns AIK med 2–0.

I nästa match, lördag 13 september, har Oskarshamn Rosengård borta på Rosengårds IP 16.00, medan Husqvarna spelar hemma mot Ängelholm 13.00.

Oskarshamn–Husqvarna 1–3 (0–2)

Ettan södra herr, Arena Oskarshamn

Mål: 0–1 (20) Svante Svedin, 0–2 (34) Simon Karlsson Adjei, 0–3 (52) William Svefors, 1–3 (60) Rasmus Cronvall.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oskarshamn: 0-0-5

Husqvarna: 2-2-1

Nästa match:

Oskarshamn: FC Rosengård 1917, borta, 13 september

Husqvarna: Ängelholms FF, hemma, 13 september