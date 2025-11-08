Tungt besked för Husqvarna – åker ur serien

Husqvarna vann med 5–0 mot Rosengård

Benjamin Lindblad matchvinnare för Husqvarna

Sjunde förlusten i rad för Rosengård

Det blev 5–0 (0–0) när Husqvarna tog emot Rosengård på Vapenvallen. Efter att omgången spelats klart på lördagen är det nu ett faktum att Husqvarna åker ur Ettan södra herr efter en tung säsong.

– Dagens vinst spelade ingen större roll med tanke på att vi nu åkte ur serien. Hösten har ändå varit okej. Vi har tagit 22 poäng och kunde mycket väl tagit några fler. Vår start på serien saboterade allt. Vi tog bara fem poäng av 39 möjliga och det är brutalt dåligt. Vi har kämpat oss tillbaka men nådde inte ända fram. Tappert försök men vi har inte varit tillräckligt bra över hela säsongen. Vi får skylla oss själva, chanser har funnits men vi har inte tagit dem, kommenterade Husqvarnas lagledare Kjell Jacobsson.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Husqvarna höll nollan.

Husqvarna–Rosengård – mål för mål

Benjamin Lindblad gav Husqvarna ledningen i den 80:e minuten.

Först med åtta minuter kvar att spela ökade Husqvarna ledningen genom Noel Sernelius.

Laget ökade ledningen på nytt, till 3–0, bara två minuter senare genom Edin Hamidovic.

Två minuter senare var det Benjamin Omerovic som såg till att Husqvarna också gjorde 4–0.

Husqvarna gjorde också 5–0 genom Klevis Galabri i 90:e minuten.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Husqvarna slutar på 15:e plats och Rosengård på elfte plats. Noteras kan att Rosengård sedan den 11 oktober har tappat -5 placeringar i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann FC Rosengård 1917 med 2–1.

Husqvarna–Rosengård 5–0 (0–0)

Ettan södra herr, Vapenvallen

Mål: 1–0 (80) Benjamin Lindblad, 2–0 (82) Noel Sernelius, 3–0 (84) Edin Hamidovic, 4–0 (86) Benjamin Omerovic, 5–0 (90) Klevis Galabri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Husqvarna: 2-0-3

Rosengård: 0-0-5