IFK Norrköping formstarka svit fortsätter efter 2–0 mot Djurgården

IFK Norrköping vann med 2–0 mot Djurgården

IFK Norrköpings femte seger på de senaste sex matcherna

Wilma Leidhammar avgjorde för IFK Norrköping

Det blev 2–0 (1–0) när IFK Norrköping mötte Djurgården på måndagen hemma på Platinumcars Arena. Det innebar åtta raka matcher utan förlust för IFK Norrköping i Damallsvenskan.

Vittsjö nästa för IFK Norrköping

IFK Norrköping tog en tidig ledning. Wilma Leidhammar slog till framspelad av Vesna Milivojevic, redan i elfte minuten. Direkt efter pausen ökade Vesna Milivojevic IFK Norrköpings ledning. Det blev också matchens sista mål.

IFK Norrköping ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen, medan Djurgården är på fjärde plats.

I nästa omgång har IFK Norrköping Vittsjö borta på Vittsjö IP, lördag 20 september 13.00. Djurgården spelar hemma mot Hammarby måndag 22 september 19.00.

IFK Norrköping–Djurgården 2–0 (1–0)

Damallsvenskan, Platinumcars Arena

Mål: 1–0 (11) Wilma Leidhammar (Vesna Milivojevic), 2–0 (48) Vesna Milivojevic.

Varningar, IFK Norrköping: Julia Karlernäs.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Norrköping: 4-1-0

Djurgården: 3-1-1

Nästa match:

IFK Norrköping: Vittsjö GIK, borta, 20 september

Djurgården: Hammarby, hemma, 22 september