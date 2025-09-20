IFK Norrköping formstarka svit fortsätter efter 2–0 mot Vittsjö

IFK Norrköping segrade – 2–0 mot Vittsjö

IFK Norrköpings sjätte seger på de senaste sju matcherna

Deborah-Anne De la Harpe avgjorde för IFK Norrköping

Det blev 0–2 (0–1) när Vittsjö mötte IFK Norrköping på lördagen hemma på Vittsjö IP. Det innebar nio raka matcher utan förlust för IFK Norrköping i Damallsvenskan.

Därmed har IFK Norrköping vunnit fyra matcher i rad på bortaplan.

Vittsjö–IFK Norrköping – mål för mål

IFK Norrköping tog ledningen i 21:a minuten, genom Deborah-Anne De la Harpe framspelad av Wilma Leidhammar. Direkt efter pausen ökade Svea Rehnberg IFK Norrköpings ledning på pass av Carrie Jones. Det blev också matchens sista mål.

Vittsjö stannar därmed på åttonde plats och IFK Norrköping på sjätte plats, i tabellen.

I nästa omgång har Vittsjö Piteå borta på LF Arena, söndag 28 september 13.00. IFK Norrköping spelar hemma mot Alingsås IF lördag 27 september 15.00.

Vittsjö–IFK Norrköping 0–2 (0–1)

Damallsvenskan, Vittsjö IP

Mål: 0–1 (21) Deborah-Anne De la Harpe (Wilma Leidhammar), 0–2 (48) Svea Rehnberg (Carrie Jones).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Vittsjö: 2-0-3

IFK Norrköping: 4-1-0

Nästa match:

Vittsjö: Piteå IF DFF, borta, 28 september

IFK Norrköping: Alingsås IF FF, hemma, 27 september