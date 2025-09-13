Ilenikhena och Minamino klev fram borta mot Auxerre

Monaco vann med 2–1 mot Auxerre

George Ilenikhena avgjorde för Monaco

Andra raka segern för Monaco

Monaco vann en målmässigt borta mot Auxerre i Ligue 1 herr på lördagen. 1–2 (0–1) slutade matchen. George Ilenikhena stod för Monacos avgörande mål efter 89 minuter.

Metz nästa för Monaco

Monaco tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Takumi Minamino. Auxerre kvitterade till 1–1 i 73:e minuten.

Det matchavgörande målet kom med en minut kvar att spela, när George Ilenikhena slog till och gjorde 1–2 för Monaco.

Det här var Auxerres andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Monacos andra uddamålsseger.

För Auxerre gör resultatet att laget nu ligger på 15:e plats i tabellen, medan Monaco är på tredje plats.

Den 19 april möts lagen återigen, då på Stade Louis II.

I nästa match möter Auxerre Toulouse hemma och Monaco möter Metz hemma. Båda matcherna spelas söndag 21 september 17.15.

Auxerre–Monaco 1–2 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Mål: 0–1 (45) Takumi Minamino, 1–1 (73) Självmål, 1–2 (89) George Ilenikhena.

Nästa match:

Auxerre: Toulouse FC, hemma, 21 september

Monaco: Metz, hemma, 21 september