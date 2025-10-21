Ipswich besegrades på hemmaplan av Charlton

Charlton segrade – 3–0 mot Ipswich

Sonny Carey avgjorde för Charlton

Andra raka segern för Charlton

Ipswich räckte inte till mot Charlton på hemmaplan i Championship. Matchen på tisdagen slutade 3–0 (0–0) till Charlton.

Ipswich–Charlton – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek men efter pausen slog Sonny Carey till och gav Charlton ledningen.

I 55:e minuten nätade Macauley Gillesphey och gjorde 0–2.

Miles Leaburn också 0–3 i 64:e minuten.

Ipswich har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Charlton har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–4 i målskillnad.

Ipswich ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Charlton ligger på femte plats. Noteras kan att Charlton sedan den 17 oktober har avancerat åtta placeringar i tabellen.

Lagen möts på nytt på The Valley den 22 april.

Nästa motstånd för Ipswich är WBA. Lagen möts lördag 25 oktober 13.30 på Portman Road Stadium.

Ipswich–Charlton 0–3 (0–0)

Championship, Portman Road Stadium

Mål: 0–1 (52) Sonny Carey, 0–2 (55) Macauley Gillesphey, 0–3 (64) Miles Leaburn.

Varningar, Charlton: Greg Docherty, Kayne Ramsay, Harvey Knibbs.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 2-1-2

Charlton: 3-1-1

Nästa match:

Ipswich: West Bromwich Albion FC, hemma, 25 oktober