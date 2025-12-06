Ipswich förlänger segersviten mot Coventry

Ipswich segrade – 3–0 mot Coventry

Sindre Walle Egeli matchvinnare för Ipswich

Ipswich utan insläppt mål

Ipswich fortsätter att ha det lätt mot Coventry i Championship. På lördagen vann Ipswich på nytt – den här gången med 3–0 (1–0) hemma på Portman Road Stadium. Det var Ipswichs fjärde raka seger mot Coventry.

Det här var femte gången den här säsongen som Ipswich höll nollan.

Stoke City nästa för Ipswich

Sindre Walle Egeli gav Ipswich ledningen i slutminuterna av första halvlek.

Med en halvtimme kvar att spela fick George Hirst träff och ökade ledningen för Ipswich.

Till slut kom också 3–0 genom Ivan Azon Monzon i 90:e minuten.

Den 29 december spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa omgång har Ipswich Stoke City hemma på Portman Road Stadium, onsdag 10 december 20.45. Coventry spelar borta mot Preston North End tisdag 9 december 20.45.

Ipswich–Coventry 3–0 (1–0)

Championship, Portman Road Stadium

Mål: 1–0 (43) Sindre Walle Egeli, 2–0 (60) George Hirst, 3–0 (90) Ivan Azon Monzon.

Varningar, Ipswich: George Hirst, Sindre Walle Egeli, Cedric Kipre, Christian Walton, Darnell Furlong. Coventry: Josh Eccles, Matt Grimes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 2-2-1

Coventry: 4-0-1

Nästa match:

Ipswich: Stoke City FC, hemma, 10 december

Coventry: Preston North End FC, borta, 9 december