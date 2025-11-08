Ipswich tog klar seger mot Swansea City

Ipswich segrade – 4–1 mot Swansea City

Ipswich startade bra i matchen mot Swansea City på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 4–1 i matchen i Championship.

Wrexham nästa för Ipswich

Jack Clarke gav Ipswich ledningen i 36:e minuten. Direkt efter pausen gjorde Goncalo Franco mål och kvitterade för Swansea City.

Ipswich tog ledningen i 55:e minuten.

Ivan Azon Monzon ökade Ipswichs ledning med knappa kvarten kvar.

Laget ökade ledningen till 1–4 i 81:a minuten.

Swansea City har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ipswich har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–6 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Swansea City ligger på 18:e plats medan Ipswich har sjundeplatsen. Noteras kan att Ipswich sedan den 24 oktober har avancerat sju placeringar i tabellen.

Den 28 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Portman Road Stadium.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 22 november. Då möter Swansea City Bristol C 13.30. Ipswich tar sig an Wrexham hemma 16.00.

Swansea City–Ipswich 1–4 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (36) Jack Clarke, 1–1 (50) Goncalo Franco, 1–2 (55) Självmål, 1–3 (76) Ivan Azon Monzon, 1–4 (81) Självmål.

Varningar, Swansea City: Ben Cabango, Josh Tymon, Ethan Galbraith, Zeidane Inoussa, Ishe Samuels-Smith. Ipswich: Jack Taylor, Azor Matusiwa, Marcelino Nunez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 1-1-3

Ipswich: 3-1-1

Nästa match:

Swansea City: Bristol City FC, borta, 22 november

Ipswich: Wrexham AFC, hemma, 22 november