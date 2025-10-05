Ipswich vann med 3–1 mot Norwich City

Seger för Ipswich med 3–1 mot Norwich City

Jaden Philogene avgjorde för Ipswich

Andra förlusten i rad för Norwich City

Ipswich tog ledningen mot Norwich City på hemmaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 2–1-ledningen och matchen i Championship på söndagen slutade 3–1.

Ipswich–Norwich City – mål för mål

Cedric Kipre gav Ipswich ledningen i 32:a minuten.

I 35:e minuten kvitterade Norwich City när Oscar Schwartau slog till.

Ipswich tog ledningen alldeles före halvtidspausen genom Jaden Philogene. Jack Clarke ökade Ipswichs ledning med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Ipswich imponerar med tre segrar och två oavgjorda och 13–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Norwich City har två oavgjorda och tre förluster och 5–9 i målskillnad.

För Ipswich gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Norwich City är på 19:e plats. Ipswich var på 20:e plats i tabellen för 24 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 11 april tar lagen sig an varandra igen.

Ipswich tar sig an Middlesbrough i nästa match borta fredag 17 oktober 21.00. Norwich City möter Bristol C hemma lördag 18 oktober 16.00.

Ipswich–Norwich City 3–1 (2–1)

Championship, Portman Road Stadium

Mål: 1–0 (32) Cedric Kipre, 1–1 (35) Oscar Schwartau, 2–1 (44) Jaden Philogene, 3–1 (77) Jack Clarke.

Varningar, Ipswich: Jaden Philogene. Norwich City: Kenny McLean, Harry Darling, Pelle Mattsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 3-2-0

Norwich City: 0-2-3

Nästa match:

Ipswich: Middlesbrough FC, borta, 17 oktober

Norwich City: Bristol City FC, hemma, 18 oktober