Jack Grealish matchhjälte för Everton mot Bournemouth

Seger för Everton med 1–0 mot Bournemouth

Jack Grealish avgjorde för Everton

Bournemouths andra raka förlust

Everton vann med 1–0 (0–0) borta mot Bournemouth i Premier League. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Jack Grealish.

Det här var femte gången den här säsongen som Evertons målvakter höll nollan.

Bournemouth–Everton – mål för mål

Bournemouth har en oavgjord och fyra förluster och 5–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Everton har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–5 i målskillnad. Det här var Bournemouths andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Evertons fjärde uddamålsseger.

Bournemouth ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen medan Everton ligger på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Everton som så sent som den 2 november låg på 15:e plats.

I nästa match möter Bournemouth Chelsea hemma och Everton möter Nottingham Forest hemma. Båda matcherna spelas lördag 6 december 16.00.

Bournemouth–Everton 0–1 (0–0)

Premier League, Vitality Stadium

Mål: 0–1 (78) Jack Grealish.

Varningar, Bournemouth: Enes Unal, Tyler Adams, Justin Kluivert. Everton: Vitaliy Mykolenko, Carlos Alcaraz, Tim Iroegbunam.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bournemouth: 0-1-4

Everton: 3-1-1

Nästa match:

Bournemouth: Chelsea FC, hemma, 6 december

Everton: Nottingham Forest FC, hemma, 6 december