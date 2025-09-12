Jaden Philogene tremålskytt i Ipswichs seger mot Sheffield United

Seger för Ipswich med 5–0 mot Sheffield United

Jaden Philogene gjorde tre mål för Ipswich

Femte raka nederlaget för Sheffield United

Jaden Philogene stod för ett hattrick när Ipswich besegrade Sheffield United på hemmaplan med 5–0 (1–0) i Championship.

Ipswich fick en bra start på matchen. Jaden Philogene gjorde målet, redan i 20:e minuten. Direkt efter pausen ökade Jaden Philogene Ipswichs ledning.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade George Hirst och ökade ledningen för Ipswich.

I 68:e minuten slog Jaden Philogene till, och gjorde 4–0 och fullbordade därmed sitt hattrick.

Till slut kom också 5–0 genom Jack Clarke i 78:e minuten.

Sheffield United har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Ipswich tog nu sin första seger.

Lagen möts igen 24 januari.

På lördag 20 september 16.00 spelar Ipswich borta mot Blackburn, och Sheffield United hemma mot Charlton.

Ipswich–Sheffield United 5–0 (1–0)

Championship, Portman Road Stadium

Mål: 1–0 (20) Jaden Philogene, 2–0 (51) Jaden Philogene, 3–0 (61) George Hirst, 4–0 (68) Jaden Philogene, 5–0 (78) Jack Clarke.

Varningar, Sheffield United: Mark Mcguinness, Japhet Tanganga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 1-3-1

Sheffield United: 0-0-5

Nästa match:

Ipswich: Blackburn Rovers FC, borta, 20 september

Sheffield United: Charlton Athletic, hemma, 20 september