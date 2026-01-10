Jamie Leweling het när VfB Stuttgart besegrade Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart-seger med 4–1 mot Bayer Leverkusen

Bortalaget VfB Stuttgart tog hem de tre poängen efter seger mot Bayer Leverkusen i Bundesliga. 1–4 (0–4) slutade matchen på lördagen.

VfB Stuttgart fick en bra start på matchen när Jamie Leweling gjorde målet redan i sjunde minuten. Laget ökade ledningen till 0–2 efter en knapp halvtimme genom Maximilian Mittelstaedt på straff. VfB Stuttgart ökade ledningen till 0–3 på stopptid i första halvleken på nytt genom Jamie Leweling. Deniz Undav stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken.

I 66:e minuten nätade Alejandro Grimaldo på straff och reducerade åt Bayer Leverkusen. Men mer än så orkade Bayer Leverkusen inte med.

Det här betyder att Bayer Leverkusen nu ligger på fjärde plats i tabellen och VfB Stuttgart är på femte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 maj på MHPArena.

Tisdag 13 januari möter Bayer Leverkusen Hamburg borta 20.30 och VfB Stuttgart möter Eintracht Frankfurt hemma 18.30.

Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart 1–4 (0–4)

Bundesliga, BayArena

Mål: 0–1 (7) Jamie Leweling, 0–2 (29) Maximilian Mittelstaedt, 0–3 (45) Jamie Leweling, 0–4 (45) Deniz Undav, 1–4 (66) Alejandro Grimaldo.

Varningar, Bayer Leverkusen: Aleix Garcia, Loic Bade, Mark Flekken, Alejandro Grimaldo. VfB Stuttgart: Jamie Leweling, Finn Jeltsch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayer Leverkusen: 2-0-3

VfB Stuttgart: 2-1-2

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Hamburger SV, borta, 13 januari 20.30

VfB Stuttgart: Eintracht Frankfurt, hemma, 13 januari 18.30