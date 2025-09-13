Jay Scott och Semenyo klev fram hemma mot Brighton

Bournemouth-seger med 2–1 mot Brighton

Antoine Semenyo avgjorde för Bournemouth

Tredje raka segern för Bournemouth

Bournemouth vann en målmässigt hemma mot Brighton i Premier League på lördagen. 2–1 (1–0) slutade matchen. Segermålet för Bournemouth stod Antoine Semenyo för efter 61 minuter.

Newcastle nästa för Bournemouth

Bournemouth startade matchen bäst och tog ledningen. Alex Jay Scott gjorde målet, redan i 18:e minuten. Direkt efter pausen slog Kaoru Mitoma till och kvitterade för Brighton.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Antoine Semenyo träff på straff och avgjorde matchen.

Det här var Bournemouths tredje uddamålsseger den här säsongen.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Brighton med 2–1.

I nästa omgång har Bournemouth Newcastle hemma på Vitality Stadium, söndag 21 september 15.00. Brighton spelar hemma mot Tottenham lördag 20 september 16.00.

Bournemouth–Brighton 2–1 (1–0)

Premier League, Vitality Stadium

Mål: 1–0 (18) Alex Jay Scott, 1–1 (48) Kaoru Mitoma, 2–1 (61) Antoine Semenyo.

Varningar, Bournemouth: David Brooks, Marcos Senesi, Alex Jimenez. Brighton: Lewis Dunk, James Milner, Carlos Baleba, Georginio Rutter.

Nästa match:

Bournemouth: Newcastle Utd, hemma, 21 september

Brighton: Tottenham Hotspur FC, hemma, 20 september