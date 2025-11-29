Jayson Molumby hjälte när WBA vände till seger

WBA segrade – 3–2 mot Swansea City

WBA avgjorde i 85:e minuten.

Aune Heggebo tvåmålsskytt för WBA

WBA såg ut att gå mot förlust vid underläge med 0–2 i hemmamatchen i Championship mot Swansea City. Men med mål i minut 47, minut 52 och minut 85 vände laget underläget och vann med 3–2 (0–2) i lördagens match. Matchhjälte blev Jayson Molumby, som gjorde det avgörande målet med bara 4 minuter kvar av matchen.

Swansea City såg ut att ha matchen i sitt grepp men hemmalaget WBA lyckades med en mycket stark upphämtning. 0–2 vändes till 3–2 efter full tid.

Jayson Molumby matchvinnare för WBA

Zan Vipotnik gjorde 1–0 till Swansea City efter bara en minut.

I tolfte minuten slog Ethan Galbraith och såg till att laget ökade ledningen till 0–2.

Direkt efter pausen nätade Aune Heggebo och reducerade åt WBA.

I 52:a minuten nätade Aune Heggebo återigen och kvitterade för WBA.

Jayson Molumby såg till att WBA avgjorde matchen med fem minuter kvar att spela. Därmed hade WBA vänt matchen.

Det här var WBA:s sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Swansea Citys sjätte uddamålsförlust.

För hemmalaget betyder resultatet tolfte plats i tabellen. Swansea City är på 21:a plats. Ett fint lyft i tabellen för WBA som så sent som den 28 november låg på 17:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 januari.

Lördag 6 december 16.00 möter WBA Queens Park Rangers borta medan Swansea City spelar hemma mot Oxford United.

WBA–Swansea City 3–2 (0–2)

Championship

Mål: 0–1 (1) Zan Vipotnik, 0–2 (12) Ethan Galbraith, 1–2 (47) Aune Heggebo, 2–2 (52) Aune Heggebo, 3–2 (85) Jayson Molumby.

Varningar, WBA: Nat Phillips. Swansea City: Liam Cullen, Josh Key.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 2-1-2

Swansea City: 0-0-5

Nästa match:

WBA: Queens Park Rangers FC, borta, 6 december

Swansea City: Oxford Utd, hemma, 6 december