Joaquin Panichelli avgjorde när Strasbourg sänkte Le Havre

Strasbourg segrade – 1–0 mot Le Havre

Joaquin Panichelli avgjorde för Strasbourg

Strasbourg nu femte, Le Havre på 13:e plats

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Strasbourg vann med 1–0 (0–0) hemma mot Le Havre i Ligue 1 herr.

Strasbourg–Le Havre – mål för mål

Det här var Strasbourgs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Le Havres andra uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att Strasbourg ligger på femte plats medan Le Havre är på 13:e plats.

Den 8 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Oceane.

Söndag 21 september möter Strasbourg Paris FC borta 15.00 och Le Havre möter Lorient hemma 17.15.

Strasbourg–Le Havre 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade de la Meinau

Mål: 1–0 (90) Joaquin Panichelli.

Varningar, Strasbourg: Lucas Hogsberg. Le Havre: Yassine Kechta, Yanis Zouaoui.

Nästa match:

Strasbourg: Paris FC, borta, 21 september

Le Havre: Lorient, hemma, 21 september