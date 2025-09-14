Joaquin Panichelli avgjorde när Strasbourg sänkte Le Havre
- Strasbourg segrade – 1–0 mot Le Havre
- Joaquin Panichelli avgjorde för Strasbourg
- Strasbourg nu femte, Le Havre på 13:e plats
Målet i andra halvleken blev matchens enda. Strasbourg vann med 1–0 (0–0) hemma mot Le Havre i Ligue 1 herr.
Strasbourg–Le Havre – mål för mål
Det här var Strasbourgs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Le Havres andra uddamålsförlust.
För tabellens utseende betyder det här att Strasbourg ligger på femte plats medan Le Havre är på 13:e plats.
Den 8 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Oceane.
Söndag 21 september möter Strasbourg Paris FC borta 15.00 och Le Havre möter Lorient hemma 17.15.
Strasbourg–Le Havre 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade de la Meinau
Mål: 1–0 (90) Joaquin Panichelli.
Varningar, Strasbourg: Lucas Hogsberg. Le Havre: Yassine Kechta, Yanis Zouaoui.
Nästa match:
Strasbourg: Paris FC, borta, 21 september
Le Havre: Lorient, hemma, 21 september
