Jubel för Nottingham Forest – klara för Euroleague Kvartsfinal

Nottingham Forest vann mot Midtjylland i Europa League Åttondelsfinal. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan på torsdagen. Matchen slutade 1–2, vilket gav oavgjort resultat totalt efter två matcher. Nottingham Forest avgjorde till slut den dramatiska matchen på straffar.

Nicolas Dominguez och Ryan Yates gjorde mål för Nottingham Forest och Martin Erlic för Midtjylland.

Nottingham Forest är nu klart för Euroleague Kvartsfinal.