Jurgen Ekkelenkamp målskytt när Udinese sänkte Napoli

Udinese vann med 1–0 mot Napoli

Jurgen Ekkelenkamp matchvinnare för Udinese

Udineses starka defensiv briljerade

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Udinese vann med 1–0 (0–0) hemma mot Napoli i Serie A.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Udinese höll nollan.

Fiorentina nästa för Udinese

Udinese har två segrar och tre förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Napoli har tre vinster och två förluster och 6–5 i målskillnad.

Lagen möts på nytt den 24 maj.

Udinese tar sig an Fiorentina i nästa match borta söndag 21 december 18.00. Napoli möter Cremonese borta söndag 28 december 15.00.

Udinese–Napoli 1–0 (0–0)

Serie A

Mål: 1–0 (73) Jurgen Ekkelenkamp.

Varningar, Udinese: Nicolo Zaniolo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Udinese: 2-0-3

Napoli: 3-0-2

Nästa match:

Udinese: Fiorentina, borta, 21 december 18.00

Napoli: Cremonese, borta, 28 december 15.00