Jurgen Ekkelenkamp målskytt när Udinese sänkte Napoli
- Udinese vann med 1–0 mot Napoli
- Jurgen Ekkelenkamp matchvinnare för Udinese
- Udineses starka defensiv briljerade
Målet i andra halvleken blev matchens enda när Udinese vann med 1–0 (0–0) hemma mot Napoli i Serie A.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Udinese höll nollan.
Fiorentina nästa för Udinese
Udinese har två segrar och tre förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Napoli har tre vinster och två förluster och 6–5 i målskillnad.
Lagen möts på nytt den 24 maj.
Udinese tar sig an Fiorentina i nästa match borta söndag 21 december 18.00. Napoli möter Cremonese borta söndag 28 december 15.00.
Udinese–Napoli 1–0 (0–0)
Serie A
Mål: 1–0 (73) Jurgen Ekkelenkamp.
Varningar, Udinese: Nicolo Zaniolo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Udinese: 2-0-3
Napoli: 3-0-2
Nästa match:
Udinese: Fiorentina, borta, 21 december 18.00
Napoli: Cremonese, borta, 28 december 15.00
