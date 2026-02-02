Jurgen Ekkelenkamp matchhjälte för Udinese mot Roma

Udinese segrade – 1–0 mot Roma

Jurgen Ekkelenkamp matchvinnare för Udinese

Andra raka segern för Udinese

Udinese vann med 1–0 (0–0) hemma mot Roma i Serie A. Jurgen Ekkelenkamp gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Segern var ett skönt trendbrott för Udinese som hade sex raka förluster mot Roma inför måndagens match.

Lecce nästa för Udinese

Båda lagen har nu tre segrar, en oavgjord och en förlust på de senaste fem matcherna, Udinese med 8–5 och Roma med 7–2 i målskillnad.

Udineses nya tabellposition är nionde plats medan Roma är på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Roma med 2–0.

Nästa motstånd för Udinese är Lecce. Lagen möts söndag 8 februari 15.00 på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare.

Udinese–Roma 1–0 (0–0)

Serie A, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

Mål: 1–0 (49) Jurgen Ekkelenkamp.

Varningar, Udinese: Jordan Zemura, Thomas Kristensen, Keinan Davis, Lennon Miller, Idrissa Gueye. Roma: Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Neil El Aynaoui, Evan N’dicka.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Udinese: 3-1-1

Roma: 3-1-1

Nästa match:

Udinese: Lecce, borta, 8 februari 15.00