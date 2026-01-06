Juventus tog bortaseger mot Sassuolo
- Seger nummer 10 för Juventus
- Sassuolo nu elfte, Juventus på fjärde plats
- Juventus utan insläppt mål
Juventus tog greppet om bortamatchen mot Sassuolo redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och tisdagens match i Serie A slutade 3–0.
Det här var sjunde gången den här säsongen som Juventus höll nollan.
Segern var Juventus fjärde på de senaste fem matcherna.
Självmål bakom Juventus seger
Efter 16 minuters spel gjorde Juventus 0–1.
Fabio Miretti slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Juventus.
Till slut kom också 0–3 genom Jonathan David i 63:e minuten.
Sassuolo stannar därmed på elfte plats och Juventus på fjärde plats i tabellen.
Den 22 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Allianz Stadium.
Nästa motstånd för Juventus är Cremonese. Lagen möts måndag 12 januari 20.45 på Allianz Stadium.
Sassuolo–Juventus 0–3 (0–1)
Serie A, Stadio Mapei – Citta del Tricolore
Mål: 0–1 (16) Självmål, 0–2 (62) Fabio Miretti, 0–3 (63) Jonathan David.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sassuolo: 0-3-2
Juventus: 4-1-0
Nästa match:
Juventus: Cremonese, hemma, 12 januari 20.45
