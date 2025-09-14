Kalmar toppar tabellen efter seger mot Västerås SK

Kalmar vann med 2–1 mot Västerås SK

Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kalmars tolfte seger

Kalmar är ny serieledare i Superettan efter vändning och hemmaseger med 2–1 (0–1) mot Västerås SK. Kalmar leder serien tre poäng före Örgryte som dock har en match mindre spelad. Västerås SK ligger på tredje plats i tabellen.

Det var nionde matchen i rad utan förlust för Kalmar.

Därmed har Kalmar vunnit fyra matcher i rad på hemmaplan.

Sandvikens IF nästa för Kalmar

Tomas Kalinauskas och Malcolm Stolt gjorde mål för Kalmar, och Mikkel Ladefoged för Västerås SK.

Det här var Kalmars femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Västerås SK:s andra uddamålsförlust.

I nästa match möter Kalmar Sandvikens IF hemma på lördag 20 september 15.00. Västerås SK möter Oddevold fredag 19 september 19.00 hemma.