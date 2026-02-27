Kjerrumgaard och Ngakia matchvinnare borta mot Bristol C

Watford vann med 2–1 mot Bristol C

Jeremy Ngakia matchvinnare för Watford

Seger nummer 13 för Watford

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Watford som vann matchen borta mot Bristol C i Championship på fredagen. 1–2 (1–1) slutade matchen. Jeremy Ngakia slog till efter 77 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Sheffield Wednesday nästa för Watford

Gästerna Watford tog en tidig ledning när Luca Kjerrumgaard slog till på pass av Edo Kayembe redan i sjunde minuten. Bristol C kvitterade genom Scott Twine efter pass från Adam Randell i 36:e minuten.

Jeremy Ngakia gjorde det matchavgörande målet på passning från Edo Kayembe i 77:e minuten.

Båda lagen har nu två vinster, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Bristol C med 8–8 och Watford med 6–6 i målskillnad.

Det här betyder att Bristol C nu ligger på nionde plats i tabellen och Watford är på sjunde plats. Ett fint lyft för Watford som låg på tolfte plats så sent som den 26 februari.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast vann Bristol City FC medan matchen dessförinnan slutade oavgjord.

Lördag 7 mars 16.00 spelar Bristol C hemma mot Coventry. Watford möter Sheffield Wednesday borta på Hillsborough tisdag 10 mars 20.45.

Bristol C–Watford 1–2 (1–1)

Championship, Ashton Gate

Mål: 0–1 (7) Luca Kjerrumgaard (Edo Kayembe), 1–1 (36) Scott Twine (Adam Randell), 1–2 (77) Jeremy Ngakia (Edo Kayembe).

Varningar, Bristol C: Neto Borges, Delano Burgzorg. Watford: Edo Kayembe, Jeremy Ngakia, Stephen Mfuni.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 2-1-2

Watford: 2-1-2

Nästa match:

Bristol C: Coventry City FC, hemma, 7 mars 16.00

Watford: Sheffield Wednesday, borta, 10 mars 20.45