Seger för Arsenal med 5–0 mot Leeds

Jurrien Timber avgjorde för Arsenal

Andra raka segern för Arsenal

Arsenal vann på hemmaplan mot Leeds i Premier League med klara 5–0 (2–0).

Det var andra raka för Arsenal, efter 1–0-segern mot Manchester United i premiären.

Liverpool nästa för Arsenal

Matchen var mållös till Arsenal tog ledningen i 34:e minuten, genom Jurrien Timber framspelad av Declan Rice.

Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken, genom Bukayo Saka. Direkt efter pausen ökade Viktor Gyokeres Arsenals ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Jurrien Timber träff ännu en gång och ökade ledningen för Arsenal.

Arsenal gjorde också 5–0 genom Viktor Gyokeres på straff i 90:e minuten.

I nästa omgång har Arsenal Liverpool borta på Anfield, söndag 31 augusti 17.30. Leeds spelar hemma mot Newcastle lördag 30 augusti 18.30.

Arsenal–Leeds 5–0 (2–0)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (34) Jurrien Timber (Declan Rice), 2–0 (45) Bukayo Saka, 3–0 (48) Viktor Gyokeres, 4–0 (56) Jurrien Timber, 5–0 (90) Viktor Gyokeres.

Varningar, Leeds: Jayden Bogle, Gabriel Gudmundsson.

Nästa match:

Arsenal: Liverpool, borta, 31 augusti

Leeds: Newcastle Utd, hemma, 30 augusti