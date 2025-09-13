Bayern München vann med 5–0 mot Hamburg

Harry Kane med två mål för Bayern München

Serge Gnabry matchvinnare för Bayern München

Det blev en klar seger för Bayern München mot Hamburg hemma i Bundesliga. Matchen slutade 5–0 (4–0).

Harry Kane gjorde två mål för Bayern München

Bayern München startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara tre minuter slog Serge Gnabry till.

Bayern München ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Aleksandar Pavlovic, i nionde minuten.

Bayern München ökade också ledningen till 3–0 i 26:e minuten, när Harry Kane hittade rätt på straff.

Bayern München ökade ledningen till 4–0 efter en knapp halvtimmes spel, genom Luis Diaz på pass av Joshua Kimmich. Till slut kom också 5–0 genom Harry Kane i 62:a minuten.

Hamburg har startat svagt och har bara en poäng efter tre spelade matcher. Bayern München har nio poäng.

Den 31 januari möts lagen återigen, då på Volksparkstadion.

Nästa motstånd för Bayern München är Hoffenheim. Lagen möts lördag 20 september 15.30 på PreZero Arena.

Bayern München–Hamburg 5–0 (4–0)

Bundesliga, Allianz Arena

Mål: 1–0 (3) Serge Gnabry, 2–0 (9) Aleksandar Pavlovic, 3–0 (26) Harry Kane, 4–0 (29) Luis Diaz (Joshua Kimmich), 5–0 (62) Harry Kane.

Varningar, Bayern München: Dayot Upamecano. Hamburg: Miro Muheim, Aboubaka Soumahoro.

Nästa match:

Bayern München: TSG Hoffenheim, borta, 20 september