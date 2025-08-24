Everton segrade – 2–0 mot Brighton

Iliman Ndiaye avgjorde för Everton

Everton utan insläppt mål

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Everton slog Brighton på hemmaplan i Premier League. Till slut blev det 2–0 till Everton.

Det var första segern för Everton, efter 0–1-förlust mot Leeds i premiären.

Wolverhampton nästa för Everton

Matchen var mållös till Everton tog ledningen i 23:e minuten, genom Iliman Ndiaye. Direkt efter pausen ökade James Garner Evertons ledning. 2–0-målet blev matchens sista.

Nästa motstånd för Everton är Wolverhampton. Lagen möts lördag 30 augusti 16.00 på Molineux Stadium. Brighton tar sig an Manchester City hemma söndag 31 augusti 15.00.

Everton–Brighton 2–0 (1–0)

Premier League, Everton Stadium

Mål: 1–0 (23) Iliman Ndiaye, 2–0 (52) James Garner.

Varningar, Everton: James Garner, Beto, Tim Iroegbunam, Kiernan Dewsbury-Hall. Brighton: Ferdi Kadioglu, Mats Wieffer, Maxim De Cuyper.

Nästa match:

Everton: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 30 augusti

Brighton: Manchester City, hemma, 31 augusti