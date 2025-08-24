Klar seger för Everton mot Brighton på Everton Stadium
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Everton segrade – 2–0 mot Brighton
- Iliman Ndiaye avgjorde för Everton
- Everton utan insläppt mål
En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när Everton slog Brighton på hemmaplan i Premier League. Till slut blev det 2–0 till Everton.
Det var första segern för Everton, efter 0–1-förlust mot Leeds i premiären.
Wolverhampton nästa för Everton
Matchen var mållös till Everton tog ledningen i 23:e minuten, genom Iliman Ndiaye. Direkt efter pausen ökade James Garner Evertons ledning. 2–0-målet blev matchens sista.
Nästa motstånd för Everton är Wolverhampton. Lagen möts lördag 30 augusti 16.00 på Molineux Stadium. Brighton tar sig an Manchester City hemma söndag 31 augusti 15.00.
Everton–Brighton 2–0 (1–0)
Premier League, Everton Stadium
Mål: 1–0 (23) Iliman Ndiaye, 2–0 (52) James Garner.
Varningar, Everton: James Garner, Beto, Tim Iroegbunam, Kiernan Dewsbury-Hall. Brighton: Ferdi Kadioglu, Mats Wieffer, Maxim De Cuyper.
Nästa match:
Everton: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 30 augusti
Brighton: Manchester City, hemma, 31 augusti
Den här artikeln handlar om: