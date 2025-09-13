Klar seger för FC Stockholm Internazionale mot Stocksund på Danderyds Gymnasiums IP

FC Stockholm Internazionale vann med 2–0 mot Stocksund

Magnus Eriksson matchvinnare för FC Stockholm Internazionale

Andra raka förlusten för Stocksund

En halvtidsledning med 1–0 utökades i andra halvleken när FC Stockholm Internazionale slog Stocksund på bortaplan i Ettan norra herr. Till slut blev det 2–0 till FC Stockholm Internazionale.

FC Stockholm Internazionales ledare Anton Solem:

– Vi jobbade hårt tillsammans från start, satte tonen direkt och gick till halvtidsvilan med en 1–0-ledning. Fantastiskt kul att Eriksson och Silva Sanchez fick näta, men framför allt är jag stolt över hur hela laget bidrog till att vi kunde ta tre poäng.

Stocksund–FC Stockholm Internazionale – mål för mål

Gästerna FC Stockholm Internazionale tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Magnus Eriksson. Det dröjde till den 71:a minuten innan Tiago Silva Sanchez ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Stocksund har en vinst och fyra förluster och 6–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan FC Stockholm Internazionale har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–3 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Stockholm Internazionale med 5–0.

I nästa match möter Stocksund Haninge borta på fredag 19 september 19.30. FC Stockholm Internazionale möter Team TG söndag 21 september 15.00 hemma.

Stocksund–FC Stockholm Internazionale 0–2 (0–1)

Ettan norra herr, Danderyds Gymnasiums IP

Mål: 0–1 (43) Magnus Eriksson, 0–2 (71) Tiago Silva Sanchez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stocksund: 1-0-4

FC Stockholm Internazionale: 3-1-1

Nästa match:

Stocksund: IFK Haninge, borta, 19 september

FC Stockholm Internazionale: Team TG FF, hemma, 21 september