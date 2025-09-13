Klar seger för Uppsala IK Dam – vann med 6–0 mot Bollstanäs

Uppsala IK Dam-seger med 6–0 mot Bollstanäs

Uppsala IK Dams åttonde seger på de senaste tio matcherna

Ebba Ronquist avgjorde för Uppsala IK Dam

Uppsala IK Dam fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Bollstanäs i Elitettan med 6–0 (1–0).

Segern var Uppsala IK Dams åttonde på de senaste tio matcherna.

Uppsala IK Dam–Bollstanäs – mål för mål

Uppsala IK Dam startade matchen bäst och tog ledningen. Ebba Ronquist slog till, redan i 16:e minuten. Direkt efter pausen ökade Julia Ragnarsson Uppsala IK Dams ledning.

I 52:a minuten slog Clara Leffler till, och gjorde 3–0.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Thindra Mattsson och ökade ledningen för Uppsala IK Dam.

I 72:a minuten ökade Clara Leffler ledningen ytterligare.

Till slut kom också 6–0 genom Julia Ragnarsson i 89:e minuten.

I tabellen innebär det här att Uppsala IK Dam nu ligger på andra plats. Bollstanäs är på 14:e och sista plats. Ett tapp för Bollstanäs som låg på tionde plats så sent som den 14 augusti.

Lördag 20 september möter Uppsala IK Dam Team TG borta 13.00 och Bollstanäs möter Jitex BK borta 16.00.

Uppsala IK Dam–Bollstanäs 6–0 (1–0)

Elitettan, Studenternas

Mål: 1–0 (16) Ebba Ronquist, 2–0 (48) Julia Ragnarsson, 3–0 (52) Clara Leffler, 4–0 (61) Thindra Mattsson, 5–0 (72) Clara Leffler, 6–0 (89) Julia Ragnarsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Uppsala IK Dam: 3-0-2

Bollstanäs: 0-1-4

Nästa match:

Uppsala IK Dam: Team TG FF, borta, 20 september

Bollstanäs: Jitex BK, borta, 20 september