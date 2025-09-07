Klar seger för Vasalund mot Team TG

Vasalund segrade – 5–0 mot Team TG

Vasalunds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Samuel Wikman matchvinnare för Vasalund

Vasalund fick rejäl utdelning när laget vann på bortaplan mot Team TG i Ettan norra herr med 5–0 (3–0).

Segern var Vasalunds fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Team TG sex förluster i rad.

Assyriska nästa för Vasalund

Matchen var mållös till Vasalund tog ledningen i 22:a minuten, genom Samuel Wikman på straff.

Laget ökade också ledningen till 0–2 i 33:e minuten, när Aleksandar Azizovic slog till.

Vasalund gjorde också 0–3 i slutet av första halvleken, ännu en gång genom Aleksandar Azizovic. I 65:e minuten nätade Prince Amos, och gjorde 0–4.

Till slut kom också 0–5-målet genom Prince Amos i 68:e minuten.

När lagen senast möttes vann Vasalunds IF med 6–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 14 september. Då möter Team TG Enköping SK Herr på Umeå Energi Arena 13.00. Vasalund tar sig an Assyriska hemma 16.00.

Team TG–Vasalund 0–5 (0–3)

Ettan norra herr, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (22) Samuel Wikman, 0–2 (33) Aleksandar Azizovic, 0–3 (44) Aleksandar Azizovic, 0–4 (65) Prince Amos, 0–5 (68) Prince Amos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Team TG: 0-0-5

Vasalund: 4-0-1

Nästa match:

Team TG: Enköpings SK FK, hemma, 14 september

Vasalund: Assyriska FF, hemma, 14 september