Klara Kempe Kivi räddade poäng när Gamla Upsala SK Dam kryssade mot Jitex BK

Oavgjort mellan Gamla Upsala SK Dam och Jitex BK

Klara Kempe Kivi kvitterade i 49:e minuten

Elfsborg nästa för Gamla Upsala SK Dam

I halvtid ledde Jitex BK matchen på bortaplan i Elitettan mot Gamla Upsala SK Dam med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Gamla Upsala SK Dam in i matchen, och kvitterade genom Klara Kempe Kivi med 41 minuter kvar av matchen. Matchen slutade 1–1.

Matchen blev den sjätte i rad utan seger för Gamla Upsala SK Dam.

Gamla Upsala SK Dam–Jitex BK – mål för mål

Jitex BK gjorde 0–1 efter tio minuters spel. Direkt efter pausen gjorde Klara Kempe Kivi mål och kvitterade för Gamla Upsala SK Dam. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Gamla Upsala SK Dams tredje oavgjorda match den här säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 september. Då möter Gamla Upsala SK Dam Elfsborg på Borås Arena 12.30. Jitex BK tar sig an Bollstanäs hemma 16.00.

Gamla Upsala SK Dam–Jitex BK 1–1 (0–1)

Elitettan, Studenternas

Mål: 0–1 (10) Självmål, 1–1 (49) Klara Kempe Kivi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gamla Upsala SK Dam: 0-2-3

Jitex BK: 1-1-3

Nästa match:

Gamla Upsala SK Dam: IF Elfsborg, borta, 20 september

Jitex BK: Bollstanäs SK, hemma, 20 september