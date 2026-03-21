Knapp seger för Brighton – 2–1 mot Liverpool

Brighton segrade – 2–1 mot Liverpool

Brightons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Brightons Danny Welbeck tvåmålsskytt

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Brighton, som vann hemma mot Liverpool med 2–1 (1–1) i Premier League på lördagen. Danny Welbeck slog till efter 56 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Burnley nästa för Brighton

Brighton fick en bra start på matchen när Danny Welbeck nätade redan i 14:e minuten. Liverpool kvitterade till 1–1 efter en halvtimmes spel genom Milos Kerkez.

Danny Welbeck fick utdelning återigen med en dryg halvtimme kvar att spela och avgjorde matchen.

I nästa match, lördag 11 april möter Brighton Burnley borta 16.00 medan Liverpool spelar hemma mot Fulham 18.30.

Brighton–Liverpool 2–1 (1–1)

Premier League, The American Express Community Stadium

Mål: 1–0 (14) Danny Welbeck, 1–1 (30) Milos Kerkez, 2–1 (56) Danny Welbeck.

Varningar, Brighton: Lewis Dunk, Danny Welbeck, Yankuba Minteh, Mats Wieffer, Diego Gomez, Fabian Hurzeler. Liverpool: Ibrahima Konate, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa, Jeremie Frimpong.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brighton: 4-0-1

Liverpool: 2-1-2

