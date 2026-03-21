Knapp seger för Brighton – 2–1 mot Liverpool
Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Brighton, som vann hemma mot Liverpool med 2–1 (1–1) i Premier League på lördagen. Danny Welbeck slog till efter 56 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.
Segern var Brightons fjärde på de senaste fem matcherna.
Burnley nästa för Brighton
Brighton fick en bra start på matchen när Danny Welbeck nätade redan i 14:e minuten. Liverpool kvitterade till 1–1 efter en halvtimmes spel genom Milos Kerkez.
Danny Welbeck fick utdelning återigen med en dryg halvtimme kvar att spela och avgjorde matchen.
I nästa match, lördag 11 april möter Brighton Burnley borta 16.00 medan Liverpool spelar hemma mot Fulham 18.30.
Brighton–Liverpool 2–1 (1–1)
Premier League, The American Express Community Stadium
Mål: 1–0 (14) Danny Welbeck, 1–1 (30) Milos Kerkez, 2–1 (56) Danny Welbeck.
Varningar, Brighton: Lewis Dunk, Danny Welbeck, Yankuba Minteh, Mats Wieffer, Diego Gomez, Fabian Hurzeler. Liverpool: Ibrahima Konate, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa, Jeremie Frimpong.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brighton: 4-0-1
Liverpool: 2-1-2
Nästa match:
Brighton: Burnley FC, borta, 11 april 16.00
Liverpool: Fulham FC, hemma, 11 april 18.30
