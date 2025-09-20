Knapp seger för IFK Östersund på bortaplan mot Skellefteå
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för IFK Östersund med 3–2 mot Skellefteå
- Andra förlusten i följd för Skellefteå
- IFK Östersunds elfte seger
Bortalaget IFK Östersund tog en uddamålsseger i matchen mot Skellefteå på Electrolux Home Arena. Laget vann matchen i division 1 norra dam på lördagen med 3–2 (1–1).
IFK Lidingö nästa för IFK Östersund
Bakom de tre poängen för IFK Östersund låg mål från Magda Aspholm, Denise Jensen och Agnes Lundberg, medan Alice Gustavsson och Agnes Schönfeldt gjorde Skellefteås mål.
Det här var Skellefteås tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IFK Östersunds tionde uddamålsseger.
Med fyra omgångar kvar är Skellefteå på elfte plats i tabellen medan IFK Östersund är på sjätte plats.
I nästa match, lördag 27 september, har Skellefteå Huge hemma på Electrolux Home Arena 13.00, medan IFK Östersund spelar hemma mot IFK Lidingö 16.00.
Den här artikeln handlar om: