Liverpool segrade – 3–2 mot Newcastle

Rio Ngumoha matchvinnare för Liverpool

Andra raka segern för Liverpool

Bortalaget Liverpool tog en uddamålsseger i matchen mot Newcastle på St James’ Park. Laget vann matchen i Premier League på måndagen med 3–2 (1–0). Rio Ngumoha blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål på stopptid.

Det var andra raka segern för Liverpool, efter 4–2 mot Bournemouth i premiären.

Newcastle–Liverpool – mål för mål

Matchen var mållös till Liverpool tog ledningen i 35:e minuten, genom Ryan Gravenberch framspelad av Curtis Jones.

På stopptid i första halvleken fick Newcastles Anthony Gordon rött kort. Direkt efter pausen ökade Hugo Ekitike Liverpools ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Bruno Guimaraes och reducerade åt Newcastle.

Kvitteringen kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när William Osula slog till och gjorde mål för Newcastle.

Det matchavgörande målet för Liverpool kom direkt därefter när Rio Ngumoha på övertid gjorde 2–3 på pass av Mohamed Salah.

I nästa omgång har Newcastle Leeds borta på Elland Road, lördag 30 augusti 18.30. Liverpool spelar hemma mot Arsenal söndag 31 augusti 17.30.

Newcastle–Liverpool 2–3 (0–1)

Premier League, St James’ Park

Mål: 0–1 (35) Ryan Gravenberch (Curtis Jones), 0–2 (46) Hugo Ekitike, 1–2 (57) Bruno Guimaraes, 2–2 (88) William Osula, 2–3 (90) Rio Ngumoha (Mohamed Salah).

Varningar, Newcastle: Dan Burn, Bruno Guimaraes. Liverpool: Ibrahima Konate, Ryan Gravenberch, Conor Bradley.

Utvisningar, Newcastle: Anthony Gordon.

Nästa match:

Newcastle: Leeds Utd, borta, 30 augusti

Liverpool: Arsenal FC, hemma, 31 augusti