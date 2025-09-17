Knapp seger för Liverpool på hemmaplan mot Atletico Madrid

Liverpool-seger med 3–2 mot Atletico Madrid

Virgil van Dijk matchvinnare för Liverpool

Liverpool nu sjunde, Atletico Madrid på 28:e plats

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Liverpool, som vann hemma mot Atletico Madrid med 3–2 (2–1) i Champions League på onsdagen. Segermålet för Liverpool stod Virgil van Dijk för på stopptid.

Galatasaray nästa för Liverpool

Liverpool började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Andy Robertson till på pass av Mohamed Salah.

Laget ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen, genom Mohamed Salah, i sjätte minuten.

Atletico Madrid reducerade till 2–1 på stopptid i första halvleken, genom Marcos Llorente. Först med nio minuter kvar att spela kvitterade Atletico Madrid genom Marcos Llorente.

Det matchavgörande målet kom på stopptid, när Virgil van Dijk slog till och gjorde 3–2 för Liverpool.

Liverpool tog hem lagens senaste möte, 2021, med 2–0 på Anfield.

I nästa match möter Liverpool Galatasaray borta och Atletico Madrid möter Eintracht Frankfurt hemma. Båda matcherna spelas tisdag 30 september 21.00.

Liverpool–Atletico Madrid 3–2 (2–1)

Champions League, Anfield

Mål: 1–0 (4) Andy Robertson (Mohamed Salah), 2–0 (6) Mohamed Salah, 2–1 (45) Marcos Llorente, 2–2 (81) Marcos Llorente, 3–2 (90) Virgil van Dijk.

Varningar, Liverpool: Conor Bradley. Atletico Madrid: Robin Le Normand, Clement Lenglet.

Nästa match:

Liverpool: Galatasaray, borta, 30 september

Atletico Madrid: Eintracht Frankfurt, hemma, 30 september