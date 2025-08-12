Köpenhamn vann mot Malmö FF
- Seger för Köpenhamn med 5–0 mot Malmö FF
- Robert med två mål för Köpenhamn
- Rodrigo Huescas avgjorde för Köpenhamn
Köpenhamn vann på hemmaplan med 5–0 (2–0) mot Malmö FF i Champions League Tredje kvalomgången, och är klart för playoff.
Robert tvåmålsskytt för Köpenhamn
Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Köpenhamn tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Rodrigo Huescas.
Laget gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen, genom Robert. Direkt efter pausen ökade Mohamed Elyounoussi Köpenhamns ledning.
I 67:e minuten slog Magnus Mattsson till, och gjorde 4–0.
Till slut kom också 5–0-målet genom Robert i 69:e minuten.
Köpenhamn–Malmö FF 5–0 (2–0)
Champions League Tredje kvalomgången, Parken
Mål: 1–0 (31) Rodrigo Huescas, 2–0 (43) Robert, 3–0 (51) Mohamed Elyounoussi, 4–0 (67) Magnus Mattsson, 5–0 (69) Robert.
Varningar, Malmö FF: Otto Rosengren, Andrej Djuric.
