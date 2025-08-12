Seger för Köpenhamn med 5–0 mot Malmö FF

Robert med två mål för Köpenhamn

Rodrigo Huescas avgjorde för Köpenhamn

Köpenhamn vann på hemmaplan med 5–0 (2–0) mot Malmö FF i Champions League Tredje kvalomgången, och är klart för playoff.

Robert tvåmålsskytt för Köpenhamn

Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Köpenhamn tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Rodrigo Huescas.

Laget gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen, genom Robert. Direkt efter pausen ökade Mohamed Elyounoussi Köpenhamns ledning.

I 67:e minuten slog Magnus Mattsson till, och gjorde 4–0.

Till slut kom också 5–0-målet genom Robert i 69:e minuten.

Köpenhamn–Malmö FF 5–0 (2–0)

Champions League Tredje kvalomgången, Parken

Mål: 1–0 (31) Rodrigo Huescas, 2–0 (43) Robert, 3–0 (51) Mohamed Elyounoussi, 4–0 (67) Magnus Mattsson, 5–0 (69) Robert.

Varningar, Malmö FF: Otto Rosengren, Andrej Djuric.