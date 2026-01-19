Kostoulas räddade en poäng på övertid mot Bournemouth

Oavgjort i mötet mellan Brighton och Bournemouth

Charalampos Kostoulas kvitterade på tilläggstid

Brighton nu tolfte, Bournemouth på 15:e plats

Det såg ut att bli förlust för Brighton när laget mötte Bournemouth på måndagen i Premier League på The American Express Community Stadium. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Charalampos Kostoulas till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Brighton.

Brighton–Bournemouth – mål för mål

Marcus Tavernier gjorde 1–0 för gästerna Bournemouth efter en knapp halvtimme på straff.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Charalampos Kostoulas slog till och gjorde mål för Brighton. 1–1-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Brighton ligger kvar på tolfte plats och Bournemouth på 15:e plats i tabellen. Brighton var åtta i tabellen för 16 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lördag 24 januari möter Brighton Fulham borta 16.00 och Bournemouth möter Liverpool hemma 18.30.

Brighton–Bournemouth 1–1 (0–1)

Premier League, The American Express Community Stadium

Mål: 0–1 (28) Marcus Tavernier, 1–1 (90) Charalampos Kostoulas.

Varningar, Brighton: Danny Welbeck, Jan Paul van Hecke. Bournemouth: Adam Smith, Marcos Senesi, Djordje Petrovic, Eli Junior Kroupi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brighton: 1-3-1

Bournemouth: 1-2-2

Nästa match:

Brighton: Fulham FC, borta, 24 januari 16.00

Bournemouth: Liverpool, hemma, 24 januari 18.30