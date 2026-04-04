Kryss för AFC Eskilstuna hemma mot Järfälla
Det blev delad pott när AFC Eskilstuna tog emot Järfälla i första matchen i Ettan norra herr. Slutresultatet skrevs till 1–1 (1–1).
AFC Eskilstuna–Järfälla – mål för mål
AFC Eskilstuna tog en tidig ledning när Aleksandar Azizovic slog till redan i 14:e minuten. Järfälla kvitterade till 1–1 i 34:e minuten när Aria Sabery fick träff på straff. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade 1–1.
Det här betyder att AFC Eskilstuna nu ligger på sjätte plats i tabellen och Järfälla är på femte plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 26 september på Järfällavallen.
Nästa motstånd för AFC Eskilstuna är Gefle. Lagen möts lördag 11 april 16.00 på Gavlevallen.
AFC Eskilstuna–Järfälla 1–1 (1–1)
Ettan norra herr, Tunavallen
Mål: 1–0 (14) Aleksandar Azizovic, 1–1 (34) Aria Sabery.
