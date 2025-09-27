Kryss för FC Stockholm Internazionale mot Sollentuna FK efter Onotus kvittering

Oavgjort i mötet mellan Sollentuna FK och FC Stockholm Internazionale

Emmanuel Onotu kvitterade i 66:e minuten

Stocksund blir nästa motstånd för Sollentuna FK

Sollentuna FK:s David Bengtsson öppnade målskyttet i första halvlek hemma mot FC Stockholm Internazionale i Ettan norra herr. I andra halvlek kvitterade FC Stockholm Internazionale genom Emmanuel Onotu i 66:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.

– FC är bra men vi gör en fin match och har chanser att få med oss alla tre poäng. På det stora hela känns ett kryss okej, kommenterade Sollentuna FK:s sportchef Poja Naderi efter matchen.

Sollentuna FK–FC Stockholm Internazionale – mål för mål

Sollentuna FK tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom David Bengtsson. I 66:e minuten slog Emmanuel Onotu till, och kvitterade för FC Stockholm Internazionale. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Sollentuna FK:s femte oavgjorda match den här säsongen.

När lagen senast möttes vann Stockholm Internazionale med 4–1.

Sollentuna FK tar sig an Stocksund i nästa match borta lördag 4 oktober 13.00. FC Stockholm Internazionale möter Vasalund borta fredag 3 oktober 19.00.

Sollentuna FK–FC Stockholm Internazionale 1–1 (1–0)

Ettan norra herr, Sollentunavallen

Mål: 1–0 (28) David Bengtsson, 1–1 (66) Emmanuel Onotu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sollentuna FK: 2-1-2

FC Stockholm Internazionale: 2-2-1

Nästa match:

Sollentuna FK: IFK Stocksund, borta, 4 oktober

FC Stockholm Internazionale: Vasalunds IF, borta, 3 oktober