Kryss för FC Stockholm Internazionale mot Sollentuna FK efter Onotus kvittering
- Oavgjort i mötet mellan Sollentuna FK och FC Stockholm Internazionale
- Emmanuel Onotu kvitterade i 66:e minuten
- Stocksund blir nästa motstånd för Sollentuna FK
Sollentuna FK:s David Bengtsson öppnade målskyttet i första halvlek hemma mot FC Stockholm Internazionale i Ettan norra herr. I andra halvlek kvitterade FC Stockholm Internazionale genom Emmanuel Onotu i 66:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.
– FC är bra men vi gör en fin match och har chanser att få med oss alla tre poäng. På det stora hela känns ett kryss okej, kommenterade Sollentuna FK:s sportchef Poja Naderi efter matchen.
Sollentuna FK–FC Stockholm Internazionale – mål för mål
Sollentuna FK tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom David Bengtsson. I 66:e minuten slog Emmanuel Onotu till, och kvitterade för FC Stockholm Internazionale. 1–1-målet blev matchens sista.
Det här var Sollentuna FK:s femte oavgjorda match den här säsongen.
När lagen senast möttes vann Stockholm Internazionale med 4–1.
Sollentuna FK tar sig an Stocksund i nästa match borta lördag 4 oktober 13.00. FC Stockholm Internazionale möter Vasalund borta fredag 3 oktober 19.00.
Sollentuna FK–FC Stockholm Internazionale 1–1 (1–0)
Ettan norra herr, Sollentunavallen
Mål: 1–0 (28) David Bengtsson, 1–1 (66) Emmanuel Onotu.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sollentuna FK: 2-1-2
FC Stockholm Internazionale: 2-2-1
Nästa match:
Sollentuna FK: IFK Stocksund, borta, 4 oktober
FC Stockholm Internazionale: Vasalunds IF, borta, 3 oktober
