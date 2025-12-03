Kryss för Liverpool och Sunderland
- Oavgjort mellan Liverpool och Sunderland
- Självmål kvitterade i 81:a minuten
- Liverpool nu åttonde, Sunderland på sjätte plats
Hemmalaget Liverpool och Sunderland tog en poäng var i mötet i Premier League. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Liverpool–Sunderland – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Chemsdine Talbi 1–0 till Sunderland i den 67:e minuten.
Liverpool kvitterade till 1–1 i 81:a minuten.
Liverpool stannar därmed på åttonde plats och Sunderland på sjätte plats i tabellen. Noteras kan att Liverpool sedan den 29 november har avancerat fem placeringar i tabellen.
Lördag 6 december möter Liverpool Leeds borta 18.30 och Sunderland möter Manchester City borta 16.00.
Liverpool–Sunderland 1–1 (0–0)
Premier League, Anfield
Mål: 0–1 (67) Chemsdine Talbi, 1–1 (81) Självmål.
Varningar, Liverpool: Joe Gomez. Sunderland: Enzo Le Fee.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Liverpool: 2-1-2
Sunderland: 1-3-1
Nästa match:
Liverpool: Leeds Utd, borta, 6 december
Sunderland: Manchester City, borta, 6 december
