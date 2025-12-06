Kryss för Preston North End mot Wrexham efter Armstrongs kvittering

Preston North End och Wrexham kryssade

Harrison Armstrong kvitterade i 81:a minuten

Coventry blir nästa motstånd för Preston North End

Wrexhams Kieffer Moore öppnade målskyttet i första halvlek borta mot Preston North End i Championship. I andra halvlek kvitterade Preston North End genom Harrison Armstrong med 9 minuter kvar av matchen. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Preston North End–Wrexham – mål för mål

Kieffer Moore gjorde 1–0 till Wrexham efter bara fyra minuter.

Harrison Armstrong såg till att Preston North End kvitterade med nio minuter kvar att spela. 1–1-målet blev matchens sista.

Det här var Preston North Ends sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Lagens första möte för säsongen vann Wrexham AFC med 3–2.

Nästa motstånd för Preston North End är Coventry. Lagen möts tisdag 9 december 20.45.

Preston North End–Wrexham 1–1 (0–1)

Championship

Mål: 0–1 (4) Kieffer Moore, 1–1 (81) Harrison Armstrong.

Varningar, Preston North End: Alfie Devine. Wrexham: Arthur Okonkwo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Preston North End: 1-3-1

Wrexham: 2-3-0

Nästa match:

Preston North End: Coventry City FC, hemma, 9 december