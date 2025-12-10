Kryss i 88:e minuten för Bayer Leverkusen mot Newcastle

2–2 mellan Bayer Leverkusen och Newcastle

Alex Grimaldo kvitterade i 88:e minuten

Olympiacos blir nästa motstånd för Bayer Leverkusen

I 88:e minuten slog Alex Grimaldo till och gjorde 2–2. Det räddade en poäng för Bayer Leverkusen i mötet med Newcastle i Champions League på BayArena. Bortalaget hade ledningen med 1–2 i slutet av matchen, men Grimaldos fullträff för Bayer Leverkusen gjorde att matchen på onsdagen slutade oavgjort.

Bayer Leverkusen–Newcastle – mål för mål

Efter 13 minuters spel gjorde Bayer Leverkusen 1–0.

Direkt efter pausen slog Anthony Gordon till på straff och kvitterade för Newcastle.

I 74:e minuten gav Lewis Miley Newcastle ledningen.

Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela när Alex Grimaldo slog till och gjorde mål för Bayer Leverkusen. 2–2-målet blev matchens sista.

Tisdag 20 januari 21.00 spelar Bayer Leverkusen borta mot Olympiacos. Newcastle möter PSV hemma på St James’ Park onsdag 21 januari 21.00.

Bayer Leverkusen–Newcastle 2–2 (1–0)

Champions League, BayArena

Mål: 1–0 (13) Självmål, 1–1 (51) Anthony Gordon, 1–2 (74) Lewis Miley, 2–2 (88) Alex Grimaldo.

Varningar, Bayer Leverkusen: Alex Grimaldo, Ernest Poku. Newcastle: Malick Thiaw, Aaron Ramsdale.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayer Leverkusen: 2-2-1

Newcastle: 3-1-1

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Olympiakos, borta, 20 januari 21.00

Newcastle: PSV Eindhoven, hemma, 21 januari 21.00