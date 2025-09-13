Kryss i 88:e minuten för Millwall mot Charlton

Oavgjort i mötet mellan Charlton och Millwall

Ra’ees Bangura-Williams kvitterade i 88:e minuten

Charlton nu 18:e, Millwall på 13:e plats

I 88:e minuten slog Ra’ees Bangura-Williams till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Millwall i mötet med Charlton i Championship på The Valley. Hemmalaget hade ledningen med 1–0 i slutet av matchen, men Bangura-Williams fullträff för Millwall gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.

Charlton–Millwall – mål för mål

Charlton tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Sonny Carey. Kvitteringen kom med två minuter kvar att spela, när Ra’ees Bangura-Williams slog till och gjorde mål för Millwall. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Charlton har fem poäng och Millwall har sju poäng efter fem omgångar.

Den 24 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Millwall är Watford. Lagen möts måndag 22 september 21.00.

Charlton–Millwall 1–1 (1–0)

Championship, The Valley

Mål: 1–0 (40) Sonny Carey, 1–1 (88) Ra’ees Bangura-Williams.

Varningar, Charlton: Lloyd Jones, Kayne Ramsay. Millwall: Tristan Crama.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 1-2-2

Millwall: 2-1-2

Nästa match:

Millwall: Watford FC, hemma, 22 september