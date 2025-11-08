Kryss i mötet mellan GIF Sundsvall och Örgryte

Kryss mellan GIF Sundsvall och Örgryte

Monir Jelassi kvitterade i 70:e minuten

GIF Sundsvall nu elfte, Örgryte på tredje plats

Det blev en poäng var när GIF Sundsvall och Örgryte spelade oavgjort i mötet i Superettan på NP3 Arena på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

GIF Sundsvall–Örgryte – mål för mål

Efter pausen slog Noah Christoffersson till och gav Örgryte ledningen.

I 70:e minuten nätade Monir Jelassi och kvitterade för GIF Sundsvall. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var GIF Sundsvalls sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att GIF Sundsvall slutar på elfte plats och Örgryte på tredje plats. Örgryte är klart för kvalspel. GIF Sundsvall var sjua i tabellen för 14 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

GIF Sundsvall–Örgryte 1–1 (0–0)

Superettan, NP3 Arena

Mål: 0–1 (51) Noah Christoffersson, 1–1 (70) Monir Jelassi.

Varningar, GIF Sundsvall: Marc Manchón, Nikolas Talo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

GIF Sundsvall: 0-2-3

Örgryte: 0-2-3