Kryss mellan Wrexham och Blackburn efter svängig match
- Wrexham och Blackburn kryssade
- Max Cleworth kvitterade på tilläggstid
- Wrexham nu nionde, Blackburn på 18:e plats
Wrexham mötte Blackburn hemma på Racecourse Ground på lördagen. I första halvlek var det Blackburn som tog greppet om matchen med en 1–0-ledning. Men i andra halvlek kom Wrexham in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget och matchen i Championship slutade 1–1.
Wrexham–Blackburn – mål för mål
Andri Gudjohnsen öppnade målskyttet assisterad av Ryan Alebiosu redan i 13:e minuten och gav Blackburn ledningen. Målet var Andri Gudjohnsens femte i Championship.
Kvitteringen kom på stopptid när Max Cleworth slog till och gjorde mål för Wrexham. 1–1-målet blev matchens sista.
Wrexham har två segrar och tre oavgjorda och 4–1 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Blackburn har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–5 i målskillnad.
Det här betyder att Wrexham ligger på nionde plats i tabellen och Blackburn är på 18:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Wrexham som så sent som den 4 november låg på 16:e plats.
Den 1 januari möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Blackburn är Ipswich. Lagen möts tisdag 2 december 20.45.
Wrexham–Blackburn 1–1 (0–1)
Championship, Racecourse Ground
Mål: 0–1 (13) Andri Gudjohnsen (Ryan Alebiosu), 1–1 (90) Max Cleworth.
Varningar, Wrexham: Matty James. Blackburn: Aynsley Pears, Adam Forshaw.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Wrexham: 2-3-0
Blackburn: 2-1-2
Nästa match:
Blackburn: Ipswich Town FC, hemma, 2 december
