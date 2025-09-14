Kryss på övertid för Angers mot Metz

Oavgjort i mötet mellan Metz och Angers

Himad Abdelli kvitterade på stopptid

Metz nu 18:e, Angers på tolfte plats

På övertid slog Himad Abdelli till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Angers i mötet med Metz i Ligue 1 herr på Stade Saint Symphorien. Hemmalaget hade ledningen med 1–0 i slutet av matchen, men Abdellis fullträff för Angers gjorde att matchen på söndagen slutade oavgjort.

Metz–Angers – mål för mål

Metz startade matchen bäst och tog ledningen. Jean-Philippe Gbamin gjorde målet, redan i 14:e minuten. Kvitteringen kom på tilläggstid, när Himad Abdelli slog till och gjorde mål på straff för Angers. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Metz har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter fyra spelade matcher. Angers har fem poäng.

Lagen möts på nytt på Stade Raymond Kopa den 1 februari.

Nästa motstånd för Angers är Lyon. Lagen möts fredag 19 september 20.45 på Groupama Stadium.

Metz–Angers 1–1 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien

Mål: 1–0 (14) Jean-Philippe Gbamin, 1–1 (90) Himad Abdelli.

Varningar, Angers: Haris Belkebla.

Nästa match:

Angers: Olympique Lyon, borta, 19 september