Kryss på övertid för Valencia mot Sevilla

Oavgjort mellan Valencia och Sevilla

Hugo Duro kvitterade på övertid

Atletico Madrid blir nästa motstånd för Valencia

På övertid slog Hugo Duro till och gjorde 1–1. Det räddade en poäng för Valencia i mötet med Sevilla i La Liga på Mestalla. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men Duros fullträff för Valencia gjorde att matchen på söndagen slutade oavgjort.

Valencia–Sevilla – mål för mål

Sevilla gjorde 0–1 efter 58 minuters spel.

Kvitteringen kom på övertid när Hugo Duro slog till och gjorde mål för Valencia. 1–1-målet blev matchens sista. Målet var Hugo Duros femte i La Liga.

Det här var Valencias sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 mars.

Lördag 13 december 14.00 spelar Valencia borta mot Atletico Madrid. Sevilla möter Real Oviedo hemma på Ramón Sánchez Pizjuán söndag 14 december 14.00.

Valencia–Sevilla 1–1 (0–0)

La Liga, Mestalla

Mål: 0–1 (58) Självmål, 1–1 (90) Hugo Duro.

Varningar, Valencia: Thierry Correia, Jose Copete. Sevilla: Nemanja Gudelj, Peque, Jose Carmona, Lucien Agoume, Andres Castrin, Cesar Azpilicueta.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Valencia: 1-3-1

Sevilla: 1-1-3

Nästa match:

Valencia: Atletico de Madrid, borta, 13 december

Sevilla: Real Oviedo, hemma, 14 december